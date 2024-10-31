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Karşıyaka'da Gökhan Şensan'a Son Görev

Karşıyaka'da Gökhan Şensan'a Son Görev
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Karşıyaka'nın futbol şube başkanı Gökhan Şensan, kalp krizi sonucu vefat etti. Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

Karşıyaka'da Şensan'a son görev

İZMİR, - İZMİR'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da bu sezon futbol şube başkanlığı görevini yürütürken önceki gün kalp krizi nedeniyle vefat eden Gökhan Şensan (59) son yolculuğuna uğurlandı. Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazının ardındın kılınan cenaze namazı sonrası Şensan'ın cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, A takım ve altyapı oyuncuları, eski futbolcular, voleybolcular, TSYD İzmir Şube Başkını Ergin Karataş, İZVAK Başkanı Ali Erten, kulübün eski, yeni yöneticileri ve sevenleri katıldı. Gökhan Şensan, evli ve iki kız çocuk babasıydı.

Kamera: Can Çubukçuoğlu / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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