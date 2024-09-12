Karşıyaka, Çağatay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Karşıyaka, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Birçok takviye gerçekleştiren yeşil-kırmızılılar, şimdi de Esenler Erokspor'dan hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Çağatay Yılmaz'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Esenler Erokspor ile anlaşmış bulunmaktayız. Çağatay'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2024 - 2025 sezonunda Esenler Erokspor'a transfer olan Çağatay, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve Niğde Anadolu FK'da da forma giydi. 2023 - 2024 sezonunda Bursaspor ile 25 karşılaşmada sahada yer alan Yılmaz, 13 gole imza attı.

Öte yandan genç oyuncu, her iki kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de oynayabiliyor. - İZMİR