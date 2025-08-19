Karşıyaka, Beşiktaş'tan Alara Altundağ'ı Transfer Etti

Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Beşiktaş'tan 31 yaşındaki libero Alara Altundağ'ı kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncuya yeni sezon için başarılar diledi.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka, dış transferde Beşiktaş'tan 31 yaşındaki libero Alara Altundağ'a imza attırdı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda PTT, Sigortashop, Çukurova Belediyesi, Karayolları ve Beşiktaş formaları giyen başarılı libero Alara Altundağ'a hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Ailemize hoş geldin, Alara" ifadelerine yer verildi. İç transferde daha önce birçok oyuncusunu kadroda tutan Karşıyaka, Adana Büyükşehir Belediyespor'dan 18 yaşındaki smaçör Ayşegül Kuruoğlu'nu almıştı.

