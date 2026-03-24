Karşıyaka Basketbol'da Candost Volkan ile yollar ayrıldı

Karşıyaka Basketbol, Başantrenör Candost Volkan ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından bir türlü kurtulamayan Karşıyaka Basketbol'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşil-Kırmızılı ekip, genç çalıştırıcı Candost Volkan ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda başantrenörlük görevini yürüten Candost Volkan ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Candost Volkan'a takımımıza göstermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı