Karşıyaka'da Başkan Cicibaş, aday olmayacağını açıkladı

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını ve görevi bırakacağını açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde yeni sezon öncesinde başkanlık belirsizliği sürüyor. Olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi, taraftarların tepkileri üzerine 23 Haziran'dan 11 Haziran'a çekilirken, mevcut başkan Aygün Cicibaş eleştirilerin odağı haline geldi. Cicibaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını duyurdu. Görevi bırakacağını vurgulayan Cicibaş, "Hiçbir yerde, hiçbir açıklamamda, 'Başkan adayı olacağım' ya da, 'Devam edeceğiz' şeklinde bir söylemde bulunmadım, bulunmadık. Tam tersine, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kulübü devretmeye hazır olduğumuzu açıkça ifade ettik. Zaten şahsımın ya da mevcut yönetimimizin yeniden aday olmak veya göreve devam etmek gibi bir isteği hiçbir zaman olmamıştır. Bu kutsal armaya hizmet edecek, sorumluluk alacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
