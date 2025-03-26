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Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi'ni 4-2 Mağlup Etti

Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi'ni 4-2 Mağlup Etti
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TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Karşıyaka'dan Sefa Küpeli ve Selim Demirci ile Anadolu Üniversitesi'nden Ahmet Dereli ve Tayyip Mevlüt Kaya'dan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 4-2 mağlup etti.

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Ahmet Ulu, Demirhan Emir

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Bedirhan Altunbaş (Ferdi Burgaz dk. 76), Kadir Bakırtaş, Sefa Küpeli (Mustafa durgun dk. 90), Berat Şahin (Hakan Barış dk. 84), Selim Demirci (Enes Nalbantoğlu dk. 46), Sinan Gayla (Bedran Ekin dk. 84), İshak Kurt

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Anadolu Üniversitesi: Cihan Şentürk, Rıdvan Coşkun, Fatih Selimhan Solmaz (Enes Bağdemir dk. 11), Özkan Geldi, Abdullah Şahin, Tuncay Fındıkcı (Gani Burgaz dk. 74), Noyan Öz (İsmail Kulet dk. 46), Anıl Özçelik (Deniz Karadeniz dk. 46), Ahmet Keleş (Muhammet Enes Şebelek dk. 69), Ahmet Dereli, Tayyip Mevlüt Kaya

Teknik Direktör: İlhan Var

Goller: Ahmet Dereli (dk. 30), Tayyip Mevlüt Kaya (dk. 46) (Anadolu Üniversitesi), Ali Sinan Gayla (dk. 45), Selim Demirci (dk. 45+4), Sefa Küpeli (dk. 53, 55) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Anıl Özçelik (Anadolu Üniversitesi), Bedirhan Altunbaş (Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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