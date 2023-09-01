Kars Valisi Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın'a yeşil beyazlı forma hediye edildi

Kars 36 Spor yönetimi, teknik heyeti ve sporcuları, Vali Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın'a üzerinde adlarının yazılı olan 36 numaralı yeşil beyazlı formayı hediye etti. Polat ve Çalkın, takıma başarılar diledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kars Valisi Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın'a üzerinde adlarının yazılı olduğu 36 numaralı yeşil beyazlı formayı hediye edildi.

Bir program için Bedesten Bölgesi'nde bulunan Vali/Belediye Başkan vekili Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'a Kars 36 Spor yönetimi, teknik heyeti ve sporculardan sürpriz ziyaret geldi.

Kars 36 Spor heyeti yanlarında getirdikleri Polat ve Çalkın adlarının yazılı ve Kars 36 Spor bu sezon maçlarda giyeceği yeşil beyaz formayı takdim ederek bir süre sohbet ettiler.

Kars 36 Spor formasını alan Polat ve Çalkın, 2023-2024 sezonunda yeşil beyazlı ekibe başarılar dilediler. şehrin takımın yanında olduklarına dikkat çeken Polat ve Çalkın, futbolcularla bir de hatıra fotoğrafı çekildiler. - KARS