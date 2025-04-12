Kars'ta Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları Başladı

Kars'ta Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği Müsabakaları başladı.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu ortaklığında Kars Buz Paten Pisti'nde 11-13 Nisan tarihleri arasında Kars'ta düzenlenen ve 2 gün devam edecek olan müsabakalara Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junıor G Junior C, Junior D, Junior E, Junior F, Junior G kategorilerinde toplam 121 sporcu katıldı.

Müsabaka hakkında bilgi veren Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, "Bugün burada Short Track dalında yaklaşık 5 ilden gelen 121 sporcumuzla Türkiye 1'inciliği müsabakaları başlattık. Dün ekipler, takımlar şehrimize gelip antrenmanlarını yaptılar. Bugün da müsabakalar başladı. Akşama kadar devam edecek. Kars'ı temsilen 12 sporcumuz yarışıyor" dedi.

Yarışmaya katılan 9 yaşındaki Zeynep Nisa Güney, "Anadolu Yıldızları yarışmasına geldim. İnşallah altın madalyayı alacağım" diye konuştu.

Yarı finale kadar çıkan Eylül Sare Doğan ise, heyecanlı değil, mutlu olduğunu ve altın madalya almayı hedeflediğini belirtti.

Kars Buz Paten Pisti'nde düzenlenen yarışlarda sporcuların düşe kalka nefesleri kesen mücadelesi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Bugün yapılan müsabakalar Junior F kadınlar kategorisi ile başlayacak, 1. gün yarışmalarının 18.30'da tamamlanacak.

Yarışmaların 2. günü yarın saat 10.00'da başlayacak olup, yarışların sona ermesinin ardından madalya töreni yapılacak. - KARS