Kars'ta Okul Sporları Güreş Yarışması Yapıldı

KARS'ta Okul Sporları Güreş Gençler A-B ve Yıldızlar grup yarışması kapsamında 15 ilden gelen 235 sporcu minderde dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen güreş müsabakası 5 grup halinde gerçekleşti. Konya, Mardin, Sakarya, Karabük ve Kars grubunda ülke genelinde katılan güreşçiler bölge müsabakasında dereceye girmek için mindere çıktı.

Düzenlenen yarışmalar hakkında açıklama yapan Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, "Okul Sporları Gençler, Yıldızlar kategorisinde 15 ilden 235 sporcunun katılmış olduğu güreş müsabakası ilimizde düzenleniyor. Türkiye'nin 15 ilinden sporcular var. Üç gündür sürüyor, bugün finallerle kapanışını yapacağız. Birbirinden renkli, bir birinden çekişmeli müsabakalar oluyor. Gelecekte ülkemizi, Avrupa, Dünya ve olimpiyatlarda temsil edecek büyük şampiyonlar şu anda minderde güreşiyor. Burada dereceye giren sporcular Türkiye finallerinde kendi illerini temsil edecekler" diye konuştu.