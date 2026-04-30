Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı

Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 81 ilden yaklaşık 1500 sporcu katıldı.

Kız sporcuların da mindere çıktığı şampiyonada sporcular, serbest ve grekoromen sıklette mücadele etti. Yarışmalar sonucunda 10 kız, 10 serbest ve 20 grekoromen sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hak kazandı.

Kars Valisi Ziya Polat, ödül töreninde, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sporcularımızı Kars'ta, Ani'de, Çıldır'da, Sarıkamış'ta ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılacak yiğitlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Koordinatörü Muhammed İlkan ve Türkiye Güreş Federasyonu Kars Temsilcisi Emrah Güney sporculara ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
