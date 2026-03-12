Karate 1 Premier Lig Turnuvası yarın Roma'da başlayacak
Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, 13-15 Mart tarihlerinde İtalya'da düzenleniyor. Turnuvada 64 ülkeden 381 sporcu yarışacak ve Türkiye'yi 11 kadın, 10 erkek sporcu temsil edecek.
Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, yarın İtalya'da başlayacak.
Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Karate Federasyonunun 13-15 Mart tarihlerinde düzenlenyeceği organizasyonda 64 ülkeden 381 sporcu yarışacak.
Turnuvada Türkiye'yi, 11 kadın ve 10 erkek sporcu temsil edecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu