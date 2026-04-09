Karate 1 Premier Lig'in Üçüncü Ayağı Çin'de Başlıyor

Milli sporcuların katılacağı Karate 1 Premier Lig'in üçüncü ayağı yarın Çin'de start alacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Leshan kentindeki organizasyonda 60 ülkeden 333 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 13 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 23 sporcu temsil edecek.

Organizasyon 12 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.