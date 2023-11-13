Karaman Kız Yurdu'nda Kuş Evleri Boyandı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman Kız Yurdu'nda barınan üniversite öğrencileri, yurt bahçesinde yer alan ağaçları boyadıkları kuş evleri ile donattı. Yaklaşan kış ayı öncesi kuşların üşmemeleri için yapılan bu gönüllülük faaliyeti ile hayvan sevgisi ve merhamet duygusu ön plana çıkarılmak istendi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaman Kız Yurdu'nda barınan üniversite öğrencileri, yurt bahçesinde yer alan ağaçları boyadıkları kuş evleri ile donattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Karaman Kız Yurdu'nda barınan üniversite öğrencileri, kendi çabalarıyla yaptıkları kuş evlerini rengarenk boyayarak kış öncesi yurt bahçesinde yer alan ağaçlara astı. Kuşların barınması için kendi elleri ile boyamış oldukları 25 tane kuş evini ağaçlara asan gönüllü gençler, büyük bir mutluluk yaşadı.

Yaklaşan kış ayı öncesi kuşların üşmemeleri için böyle bir gönüllülük faaliyetinde bulunduklarını belirten öğrenciler, "Gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Bizler için havyan sevgisi ve merhamet duygusu çok önemli bir konu. Bu hassas duyguların tüm insanların ön planda tutması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte yaptığımız 25 kuş evini rengarenk boyayarak yurt bahçemizin içerisinde yer alan ağaçlara yerleştirdik. Bu etkinlikteki en büyük amacımızda, hayvan sevgisini tüm arkadaşlarımıza aşılamak" diye konuştu.

Gönüllü öğrencilerin bu yılda çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Öncelikle yurtlarımızdaki gönüllü öğrencilerimizi duyarlılıkları ve hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Gönüllü gençlerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda kış öncesi sokak hayvanları için kolları sıvayarak güzel bir projeye imza attılar. İyilikle yarışan öğrencilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN