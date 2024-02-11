Karaman FK İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Karaman FK, sahasında İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta İbrahim Can ve Erdem'in attığı goller Karaman FK'ya puanı getirirken, Ömer Faruk ve Ömer Kurşun'un golleri ise İskenderunspor'a beraberliği sağladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Adem Cinek, Metin Yalçın, İsmail Ertunç
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Artun (Oktay dk.80), İbrahim Can, Anıl Gözütok (Onur Taha dk.74), Erdem, Anıl Batın Aydın (Polat dk.80), Ömer Faruk (Kadir Kaan dk.69), Berkan,
İskenderunspor: Ömercan Avcı, Ömer Kuşan, Ahmet (Ergin dk.46), Kutay, Çağtay, Mertcan (Hamza dk.90), Ali (Eren dk.74), Onur, Abdurrahman, Muhammed, Mahmut (Göktaş dk.34),
Goller: İbrahim Can (dk. 59 pen.), Erdem (dk. 68) (Karaman FK), Ömer Faruk (dk.52 kk), Ömer Kurşun (dk.75), (İskenderunspor),
Sarı kartlar: Ömer Kuşan, Kutay, Onur, Ergin, (İskenderunspor) - KARAMAN