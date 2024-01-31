Karaman FK, Düzcespor'u 1-0 yenerek puanını 28'e yükseltti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Düzcespor'u 1-0 yenerek puanını 28'e yükseltti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında Karaman FK, sahasında karşılaştığı Düzcespor'u 1-0 yenerek puanını 28'e yükseltti.
Hakemler: Onur Bingöl, Hüseyin Can, Furkan Ulu,
Karaman FK: Hayrullah Mert, Alper, Mete, Ahmet Furkan, Artun (Oktay dk. 86), İbrahim Can, Anıl Gözütok (Onur Taha dk. 77), Erdem, Anıl Batın, Ömer Faruk (Yılmaz dk. 77), Berkan Burak (Kadir Kaan dk. 68)
Düzcespor: Gökhan, Hamit, Serdarcan, Oğuzhan (Emirhan dk. 80), Furkan, Zahit (İlke dk. 80), Şahin, Kaan, İlter (Mehmet Bektaş dk. 65) (Umut dk. 90)), Alişan, Uğur,
Gol: Artun (dk. 73), (Karaman FK)
Kırmızı kart: Alişan (dk. 88), (Düzcespor)
Sarı kartlar: Berkan Burak, Mete, Kadir Kaan (Karaman FK) Şahin, Hamit (Düzcespor) - KARAMAN