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Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı, Vali Çiçek gençlerle oyun oynadı

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Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı, Vali Çiçek gençlerle oyun oynadı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun geleneksel Amatör Spor Haftası etkinlikleri Karaman'da kortej yürüyüşüyle başladı. Vali Hayrettin Çiçek de gençlerle oyun oynadı; etkinlikler 11 Ekim'e kadar sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Karaman'da kortej yürüyüşüyle başladı.

Karaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. İl protokolünün ve gençlerin katıldığı yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda çeşitli sportif oyunlar ve gösteriler gerçekleştirildi. Etkinlik alanını ziyaret eden Karaman Valisi Hayrettin Çiçek de oyun oynayan gençlerle bir süre vakit geçirerek etkinliklere eşlik etti. Etkinlikler 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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