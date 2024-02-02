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Karagümrük Teknik Direktörü Arveladze: İyi bir maç değildi

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, kendileri için iyi bir maç olmadığını, rakibi tebrik ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, kendileri için iyi bir maç olmadığını, rakibi tebrik ettiğini söyledi.

Arveladze, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçla ilgili fazla söyleyecek sözlerinin olmadığını dile getirdi.

Gol yemeden oynamaya başlayamadıklarını vurgulayan Gürcü teknik direktör, bu durumun artık alışkanlık haline geldiğini kaydetti.

Maçta gol yedikten sonra kendilerine topa sahip olma güveni geldiğini aktaran Arveladze, şöyle konuştu:

"Maçın içinde kalamadık yine. İkinci golü çok erken yedik. Ondan sonra çok zor oluyor. Rakip takım birleşiyor. Zaten en iyi oyun odur. Kontra atağa çıkmak, hücuma iyi giden oyuncular da var. O skor onlar için daha iyi oluyor. Sen de tabii acele ediyorsun. Son dakikalarda bir değişmeyi denedik, 3 stopere döndük. Önde ekstra bir santrforu koydum. Gol attık ama ikinci gol olmadı. Üçüncü golü de yedik. Doğal olarak bizim için iyi bir maç olmadı. Rakibi de tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Spor

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