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Karabük'te Gençler Hentbol Yarı Final Müsabakaları Başladı

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Karabük'te yapılan açılış seremonisi ile Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları başladı. 12 ilden 200 sporcunun katıldığı organizasyon, 16 Ocak'ta sona erecek.

Karabük'te Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları açılış seremonisi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 ilden 200 sporcu, hakem ve idarecinin katıldığı müsabakalar, Yeni Mahalle Spor Salonu'nda başladı.

Açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

Güven ve Akbaş, turnuvaya katılan sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Organizasyon, 16 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Spor
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