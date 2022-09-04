Kara Kartal seriye bağladı! Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar üst üste 3. galibiyetini alarak liderlik koltuğunda yerini korurken, Dele Alli de Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadı.

Mke Ankaragücü ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

DELE ALLI İLK GOLÜNÜ ATTI

Geçen haftalardaki temposunu maçın başında bulamayan Beşiktaş, 26. dakikada Beridze'nin attığı gol ile karşılaşmada 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan itibaren alışılagelmiş baskısını rakip üzerinde kuran siyah-beyazlılar, 30. dakikada Muleka ve 35. dakikada Dele Alli'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-1 üstünlükle kapadı.

N'KOUDOU GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya Ankaragücü etkili başlarken, Başkent ekibi 47. dakikada yine Beridze'in attığı gol ile skora dengeyi getirdi. Siyah-beyazlılarda 74. dakikada ise sahneye N'Koudou çıktı. Yıldız futbolcu penaltıdan fileleri sarsarak Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu.