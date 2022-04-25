Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'da son haftaların parlayan yıldızı Muleka 2 golle maça damga vururken, diğer sayıyı ise Ben Ouannes kaydetti.

Beşiktaş sahasında ağır yenilgi aldı. Avrupa'ya gitme hedefi olan Kara Kartal, Vodafone Park'ta seyircisi önünde Kasımpaşa'ya 3-0 kaybetti.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu

MULEKA FIRTINASI

Kasımpaşa'nın parlayan yıldızı Muleka, 28'de perdeyi açtı. İlk yarının son anlarında Ben Ouannes skoru 2-0'a getirdi. 82'de bir kez daha sahneye çıkan Muleka umutları bitirdi.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu

TARAFTARDAN TEPKİ

Siyah-Beyazlı taraftarlar önce Batshuayi'yi ardından tüm takımı ıslıkladı. Tribünlerden Başkan Çebi ve yönetime sert tepki gösterildi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title