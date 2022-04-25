Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu

Beşiktaş sahasında ağır yenilgi aldı. Avrupa'ya gitme hedefi olan Kara Kartal, Vodafone Park'ta seyircisi önünde Kasımpaşa'ya 3-0 kaybetti.

MULEKA FIRTINASI

Kasımpaşa'nın parlayan yıldızı Muleka, 28'de perdeyi açtı. İlk yarının son anlarında Ben Ouannes skoru 2-0'a getirdi. 82'de bir kez daha sahneye çıkan Muleka umutları bitirdi.

TARAFTARDAN TEPKİ

Siyah-Beyazlı taraftarlar önce Batshuayi'yi ardından tüm takımı ıslıkladı. Tribünlerden Başkan Çebi ve yönetime sert tepki gösterildi.