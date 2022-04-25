Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'da son haftaların parlayan yıldızı Muleka 2 golle maça damga vururken, diğer sayıyı ise Ben Ouannes kaydetti.
Beşiktaş sahasında ağır yenilgi aldı. Avrupa'ya gitme hedefi olan Kara Kartal, Vodafone Park'ta seyircisi önünde Kasımpaşa'ya 3-0 kaybetti.
MULEKA FIRTINASI
Kasımpaşa'nın parlayan yıldızı Muleka, 28'de perdeyi açtı. İlk yarının son anlarında Ben Ouannes skoru 2-0'a getirdi. 82'de bir kez daha sahneye çıkan Muleka umutları bitirdi.
TARAFTARDAN TEPKİ
Siyah-Beyazlı taraftarlar önce Batshuayi'yi ardından tüm takımı ıslıkladı. Tribünlerden Başkan Çebi ve yönetime sert tepki gösterildi.