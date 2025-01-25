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Kar Tanesi Kayak Projesi ile Öğrenciler Kayakla Tanışıyor

Kar Tanesi Kayak Projesi ile Öğrenciler Kayakla Tanışıyor
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Yakutiye Kaymakamlığı ve Erzurum Kayak Kulübü'nün iş birliğiyle uygulanan Kar Tanesi Kayak Projesi, öğrencilere kayak eğitimi vererek sporla tanışma fırsatı sunuyor. Dumlu İlkokulundan 30 öğrenci temel kayak eğitimi aldı ve sertifika ile madalya ile ödüllendirildi.

Yakutiye Kaymakamlığı ve Erzurum Kayak Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen Kar Tanesi Kayak Projesi, öğrencileri kayak sporuyla tanıştırmaya devam ediyor.

Her hafta farklı bir okuldan seçilen öğrenciler, temel kayak eğitimi alarak hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sporla tanışma fırsatı buluyor. Bu haftaki etkinliğin konukları, Dumlu İlkokulundan 30 öğrenci oldu. Eğitim sonunda başarılı bir şekilde kursu tamamlayan öğrencilere sertifika ve madalya verildi.

Proje, öğrencilerin kayak sporuna olan ilgisini artırmayı, onları sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Projenin devamında her hafta başka bir okuldan öğrenciler kayak yapmanın keyfini yaşayacak. Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve Türk Kayak Vakfı Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, projeye verdikleri destekle öğrencilerin hayallerine dokunmaya devam ediyor. Projeye destek veren tüm kurum ve yetkililere teşekkür eden organizasyon yetkilileri, sporun hem fiziksel hem de zihinsel faydalarına dikkat çekerek bu tür projelerin önemini vurguladılar. Kar Tanesi Kayak Projesi, Erzurum'un kış sporları merkezi olma vizyonuna katkıda bulunurken, çocukların sporla iç içe bir geleceğe adım atmalarını sağlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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