Kanoda Azerbaycan Başkanlık Kupası Yarın Başlıyor
Türkiye Kano Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1-3 Mayıs tarihlerinde Mingaçevir kentinde düzenlenecek olan Azerbaycan Başkanlık Kupası'nda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek. Milli formayı Berkay İnceci, Ergün Vatan Baydemir, Naci Oğuzhan Baydemir ve Ali Kemal Sarar giyecekler.
Kanoda Azerbaycan Başkanlık Kupası yarın başlayacak.
Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1-3 Mayıs tarihlerinde Mingaçevir kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.
Kupada milli formayı Berkay İnceci, Ergün Vatan Baydemir, Naci Oğuzhan Baydemir ve Ali Kemal Sarar giyecek.