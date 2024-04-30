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Kanoda Azerbaycan Başkanlık Kupası Yarın Başlıyor

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Türkiye Kano Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1-3 Mayıs tarihlerinde Mingaçevir kentinde düzenlenecek olan Azerbaycan Başkanlık Kupası'nda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek. Milli formayı Berkay İnceci, Ergün Vatan Baydemir, Naci Oğuzhan Baydemir ve Ali Kemal Sarar giyecekler.

Kanoda Azerbaycan Başkanlık Kupası yarın başlayacak.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1-3 Mayıs tarihlerinde Mingaçevir kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.

Kupada milli formayı Berkay İnceci, Ergün Vatan Baydemir, Naci Oğuzhan Baydemir ve Ali Kemal Sarar giyecek.

Kaynak: AA / Spor

Azerbaycan Türkiye Sarar Spor Güncel Haberler

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