Haberler

Kanarya galibiyet peşinde! Fenerbahçe-Ferencvaros maçının muhtemel 11'leri

Kanarya galibiyet peşinde! Fenerbahçe-Ferencvaros maçının muhtemel 11'leri Haber Videosunu İzle
Kanarya galibiyet peşinde! Fenerbahçe-Ferencvaros maçının muhtemel 11'leri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Müsabaka bu akşam Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alırken, konuk ekip 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

  • Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Ferencvaros ile evinde maç yapacak.
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maç sonunda 7 puanla 15. sırada yer alıyor.
  • Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Skriniar, Levent, Edson, Nene, Talisca, Asensio, Kerem ve Duran yer alıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

KANARYA GALİBİYET PEŞİNDE

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe; Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Skriniar, Levent, Edson, Nene, Talisca, Asensio, Kerem, Duran.

Ferencvaros; Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

Denetlenen fırında mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.