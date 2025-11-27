Kanarya galibiyet peşinde! Fenerbahçe-Ferencvaros maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Müsabaka bu akşam Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alırken, konuk ekip 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. sırada bulunuyor.
KANARYA GALİBİYET PEŞİNDE
Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
İKİ TAKIMIN DURUMU
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe; Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Skriniar, Levent, Edson, Nene, Talisca, Asensio, Kerem, Duran.
Ferencvaros; Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf.