Kampa götürülmedi! Merih Demiral, Inter forması giymek için gün sayıyor

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Merih Demiral'ı yeni sezon kampına götürmedi. Inter ile Atalanta arasında milli futbolcunun bonservisi için pazarlıklar sürerken, Merih'in kısa süre içerisinde İtalyan devinin yolunu tutması güçlü bir ihtimal.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter'in Merih Demiral ısrarı sürüyor. Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için Atalanta ile pazarlığa devam ediyor.

28 MAÇTA 5 SARI KART GÖRDÜ

Merih Demiral geçen sezon Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 1 gollük katkı verdi. 25 yaşındaki futbolcu sezonu 5 sarı kartla tamamladı.