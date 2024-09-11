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Kaleciler forvete geçti! Efsane hocadan inanılmaz antrenman

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Hatayspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay, son antrenmanda kaleciler Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı'yı forvet pozisyonunda denedi. Çalımbay'ın bu sıra dışı tercihi, antrenmanda şaşkınlık yarattı.

Hatayspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay çalışmalarına ara vermeden başlarken, son yapılan antrenmanda herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Çalımbay takımın kalecileri Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı forvet pozisyonunda denedi.

Bordo-beyazlıların Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleşen antrenmanında idmanı sık sık durduran deneyimli teknik direktör, oyuncularıyla birebir görüşme gerçekleştirerek yapmaları gerekenleri ayrıntılı olarak aktardı.

Alanyaspor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Çalımbay'ın antrenman metotlarına uyum sağlamaya çalışan Hataysporlu futbolcuların antrenmanda hırslı oldukları görüldü. Hatayspor sabah antrenmanıyla Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

KALECİLER FORVETE GEÇTİ

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay dar alan çalışmasında futbolcuları kendi istedikleri pozisyonda oynattı. Kamil Ahmet Çörekçi ve Carlos Strandberg kaleye geçerken, kaleciler Erce Kardeşler ve Demir Sarıcalı forvet pozisyonunda oynamayı tercih ettiler. Hatayspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Erce Kardeşler Rıza Çalımbay Rıza Çalımbay Hatayspor Hatayspor Futbol Spor

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