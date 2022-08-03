Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın alternatifini buldu

Dinamo Kiev mücadelesinde sakatlanan Altay Bayındır'ın arkasına bir kaleci almak isteyen Fenerbahçe buna yönelik arayışlarına hız verdi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT GÜNDEMDE

Daha önce gündemine farklı Türk kalecileri de gündemine alan Fenerbahçe mali anlamda olumlu dönüşler alamamıştı. En son gündeme gelen isimlerden bir diğeri ise İtalya Serie A'da forma giyen Salvatore Sirigu olmuştu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, Türk oyuncu kuralına da göz önünde bulundurarak, Göztepe'nin 24 yaşındaki başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat'a resmi teklifte bulundu.

SON OLARAK GÖZTEPE FORMASI GİYDİ

Son olarak Göztepe forması giyen 24 yaşındaki kaleci geçen sezon 32 maçta görev yaptı. 1.93 boyundaki kaleci Adanaspor'dan Göztepe'ye transfer olmuştu.