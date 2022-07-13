Kadro dışı kalan Serdar Saatçı'nın hasta haliyle oynatıldığı iddia edilmişti! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.

"BU TEMPOYLA OYNAYACAKSAN OYNAMA"

Karşılaşmanın 72'nci dakikasında oyuna dahil olan Serdar Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael'den "Bu tempoyla oynayacaksan oynama" uyarısı aldı. Yalnızca 11 dakika sahada kalan Serdar, maçın 83. dakikasına oyundan alındı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Oyundan alınmasına sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına yöneldi. Sinirlerine hakim olamayan Serdar, soyunma odasının kapısını tekmeledi. Ardından genç oyuncu, kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Serdar Saatçı'nın hasta olduğu ve yüksek ateşle oynadığı öne sürülmüştü. Beşiktaş bu konuya ilişkin açıklama yaparak, "Futbol A Takımımızın Avusturya kampı kapsamında, 12.07.2022 tarihinde hazırlık maçı oynanırken ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışlar nedeniyle, Sportif Direktörümüz ve Teknik Heyetimizin almış olduğu karar ile kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, hakkında bugün bazı basın yayın organlarında çıkan ve Serdar Saatçı'nın ifade ettiği iddia edilen "Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Hasta olduğum için iyi oynayamadım" ifadelerinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Uzman sağlık ekibimizin görev yaptığı takımımızda sağlık problemi olan bir oyuncunun buna rağmen hazırlık maçında oynatılabileceğini düşünmek de mümkün değildir. Camiamızın ve futbol kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni sezonda da takımımızla ve kulübümüzle ilgili asılsız iddia içeren, kötü niyetli yalan haberler, kulübümüz tarafından anında reaksiyon gösterilerek yalanlanmaya devam edilecektir. Camiamızın ve kamuoyunun bu tip asılsız haberlere itibar etmemesini, doğru ve sağlıklı iletişim için rica eder, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı.