Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho'ya küfretti

Geçtiğimiz sezon oynanan Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gergin mücadele sonrasında yaşanan bir an futbol gündemine damga vurmuştu.

MOURINHO'NUN HAREKETİ GÜNDEME OTURMUŞTU

O dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho, maç sonu el sıkışma sırasında Okan Buruk'un burnunu sıkmış, bu hareket büyük tepki çekmişti. Yaşanan olay uzun süre spor kamuoyunda konuşulmuş, her iki camia arasında da tartışma yaratmıştı.

İBRAHİM SETEN'DEN BOMBA GİBİ AÇIKLAMA

Gazeteci İbrahim Seten, 343 Digital'de katıldığı programda olayla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Seten'in açıklamasına göre, o gergin anlarda İrfan Can Kahveci, teknik direktörü Mourinho'ya değil, Okan Buruk'a destek verdi. Seten, canlı yayında, " İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun saldırısının ardından Okan Buruk'a, 'Hocam sen buna aldırma, bu deli' dedi ve ardından Mourinho'ya küfretti" dedi.

SPOR KAMUOYUNDA BÜYÜK YANKI

İddianın ortaya atılmasının ardından sosyal medyada konu kısa sürede gündem oldu. Bazı taraftarlar İrfan Can'ın bu tavrını "sportmenlik örneği" olarak yorumlarken, bazı kullanıcılar ise "Mourinho'ya karşı cephe mi aldı?" tartışmasını başlattı. Ne Fenerbahçe'den ne de İrfan Can Kahveci cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

GERGİNLİK UNUTULMUYOR

Jose Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasıyla başlayan gerilim, iki teknik adam arasındaki rekabetin sembol anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Yeni iddia, o anın perde arkasına dair yeni bir tartışma başlattı ve futbol kamuoyunda yankı uyandırdı.