Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, Turgutlu Belediyespor'u 80-45 yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, Turgutlu Belediyespor'u 80-45 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 80-45 yendi. BOTAŞ, periyotları 18-9, 46-22 ve 62-30 önde geçtiği maçta farklı galibiyet aldı.
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Furkan Keseratar, Cemil Uygül, Batuhan Orhan
Turgutlu Belediyespor: Ferda Yıldız 12, Cowling 10, Senay Zeybek 1, Yaren Pala, Tuana Kara, Melike Yalçınkaya 2, Selin Temiz, Hatice Öztosun 1, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Nebahat Arğun 8, Dilara Tongar 3, Ronahi Kıran 2
BOTAŞ: Selin Rachel Gül 1, Işık Su Güven 4, Mina Berber 3, İdil Yeniçulha 14, Duygu Özen 7, Sehernaz Çidal 12, Simge Tokmak 9, Akhator 5, Holesinska 11, Clouden, Işılay Eğin 8, Nared 6
1.? ?Periyot: 9-18
Devre: 22-46
3.? ?Periyot: 30-62
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 80-45 yendi.