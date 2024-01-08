Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda Kılıçaslan Yıldızspor, Gençlerbirliği ile berabere kaldı
Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda Kılıçaslan Yıldızspor, evinde oynadığı maçta Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Maçta Kılıçaslan Yıldızspor'dan Ceyda Doğan kırmızı kart gördü.
Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda ligin 7. haftasında Kılıçaslan Yıldızspor, evinde oynadığı maçta Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Ali Yıldız, Şule Öztürk, Sinem Özpınar
Kılıçaslan Yıldızspor: Senet Servet İnci, Aysu Yılmaz, Esra Kılıçkaya, Mervenaz Turhan, Merve Fırtına, Zeynep Hekimhan, Ceyda Doğan, Emin Doğan, Gülbahar Yıldız, Pınar Çeri (Büşra dk.90), Fatma Yaren Akın
Gençlerbirliği: Deniz Aydemir, Sude Ezgi Arslan, Gizem Feyza Kılçık, Ayşe Baştürk, İklim Nur Özay, Reyhan Aydoğmuş (Ramia Hira Demir dk.65), Şeymanur Ercan, İklim Ateş, Kardelen Tekinışık (Zeynep Simge İbiş dk.90), Ayşe Abak, Sude Naz Açık (Azra Özcan dk.85)
Sarı Kartlar: Merve Fırtına, Emine Aysel, Senem Servet İnci, Esra Nur Kılıçkaya (Kılıçaslan Yıldızspor), Şeymanur Ercan, Gizem Feyza Kılçık, İklim Ateş (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Ceyda Doğan (dk.78) (Kılıçaslan Yıldızspor) - KAYSERİ