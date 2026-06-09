A Milli Kadın Futbol Takımı Malta'yı 3-0 Mağlup Etti

STAT: Centenary

HAKEMLER: Sabina Bolic, Sanja Rodak-Karsic, Maja Petravic

MALTA: Cachia, Gatt (Dk. 71 Xuerreb), Falzon (Dk. 78 Catania), Lipman, Zammit, Borg (Dk. 71 Sciberras), Flannery (Dk. 84 Mifsud), Cuschieri, Farrugia, Flask (Dk. 71 Celeste), Willis

TÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Fatma Şakar (Dk. 79 Ece Tekmen), Kezban Tağ, Eda Karataş, İlayda Civelek, Cansu Nur Kaya (Dk. 46 Halle Houssein), Melike Pekel (Dk. 58 Melike Öztürk), Ebru Topçu, Selen Gül Altunkulak, Miray Cin (Dk. 58 Vildan Kardeşler), Ece Türkoğlu (Dk. 46 Kader Hançar)

GOLLER: Dk. 7 Gatt (K.K), Dk. 38 Ece Türkoğlu, Dk. 53 Selen Gül Altunkulak (Türkiye)

SARI KARTLAR: Kezban Tağ (Türkiye), Falzon, Zammit ( Malta )

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup'taki 6'ncı ve son maçında deplasmanda konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti. Daha önce play-off'u garantileyen ay-yıldızlı ekip, grubunu 13 puanla ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı