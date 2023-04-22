Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kadın Milli Güreş Takımı Avrupa ikincisi oldu

Kadın Milli Güreş Takımı Avrupa ikincisi oldu

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı 136 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı 136 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar mücadeleleri tamamlandı. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 17 Nisan'dan itibaren devam eden şampiyonada Kadın Milli Güreş Takımı 136 puanla Avrupa ikincisi oldu. Ukrayna takım halinde topladığı 157 puanla birinci sırada yer alırken, Bulgaristan ise 94 puanla üçüncü oldu. Toplam 5 madalya kazanan milli takımda 76 kilogramda Yasemin Adar Yiğit altın, 72 kilogramda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, 50 kilogramda Evin Demirhan Yavuz, 53 kilogramda Zeynep Yetgil ve 68 kilogramda Nesrin Baş ise bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kadın Milli Kadın Güreş Takımı Hırvatistan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title