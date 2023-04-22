Kadın Milli Güreş Takımı Avrupa ikincisi oldu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı 136 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar mücadeleleri tamamlandı. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 17 Nisan'dan itibaren devam eden şampiyonada Kadın Milli Güreş Takımı 136 puanla Avrupa ikincisi oldu. Ukrayna takım halinde topladığı 157 puanla birinci sırada yer alırken, Bulgaristan ise 94 puanla üçüncü oldu. Toplam 5 madalya kazanan milli takımda 76 kilogramda Yasemin Adar Yiğit altın, 72 kilogramda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, 50 kilogramda Evin Demirhan Yavuz, 53 kilogramda Zeynep Yetgil ve 68 kilogramda Nesrin Baş ise bronz madalya kazandı. - İSTANBUL