Kadın Hakem Semineri Sona Erdi

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen kadın hakem semineri tamamlandı. 17 kadın hakem ve 25 kadın yardımcı hakemin katıldığı seminerde, uluslararası hakem eğitmenleri kural güncellemeleri ve saha uygulamaları hakkında eğitim verdi.

Merkez Hakem Kurulunun düzenlediği (MHK) kadın hakem semineri, sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki açıklamaya göre seminere, 17 kadın hakem ve 25 kadın yardımcı hakem katıldı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyelerinin de yer aldığı seminerde, eski FIFA hakem eğitmenleri Jouni Hyytia ve Joa Ferreira, kural güncellemelerine ilişkin teorik eğitimler verdi.

Seminer kapsamında fitness çalışmaları ve saha uygulamaları da yapıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
