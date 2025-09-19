Merkez Hakem Kurulunun düzenlediği (MHK) kadın hakem semineri, sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki açıklamaya göre seminere, 17 kadın hakem ve 25 kadın yardımcı hakem katıldı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyelerinin de yer aldığı seminerde, eski FIFA hakem eğitmenleri Jouni Hyytia ve Joa Ferreira, kural güncellemelerine ilişkin teorik eğitimler verdi.

Seminer kapsamında fitness çalışmaları ve saha uygulamaları da yapıldı.