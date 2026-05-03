Kadın Golbol Milli Takımı, Malmö Lady Intercup'ta gümüş madalya kazandı

Kadın Golbol Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen Malmö Lady Intercup'ta gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Malmö Lady Intercup'ta mücadele eden Kadın Golbol Milli Takımı, günün ilk maçında Brezilya'yı yarı finalde 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Kadın Golbol Milli Takımı, grup aşamasında 8-5 yendiği Kanada'ya final mücadelesinde ise 4-2 kaybetti ve organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
