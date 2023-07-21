Kadıköyspor'un 14 yaşındaki futbolcusu Fenerbahçe'ye transfer oldu

Samsun'un amatör küme takımlarından Kadıköyspor'un 14 yaşındaki futbolcusu Rüzgar Akgül, Fenerbahçe Kulübü'ne U14 takımana transfer oldu. Yaş gurubunun milli takımında da yer alan kaleci Rüzgar Akgül'ün transferini kulübü sosyal medya hesabından duyurdu. Kadıköyspor Kulübü paylaşımında, 'Kulübümüze vermiş olduğu hizmetler nedeniyle teşekkür eder, sporculuk hayatının bundan sonraki sürecinde başarılar dileriz' ifadelerine yer verdi.