Kadıköy'de Trafik Denetimi: Emniyet Kemeri Takmayan Şoförlere Cezalar Kesildi

İstanbul Kadıköy'de polis ekipleri tarafından taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan 5 şoföre 436'şar lira, telefonla konuşan 2 şoföre ise 951'er lira ceza uygulandı.

Kadıköy'de, polis ekiplerince taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında taksimetre açmama, yolcu seçme ve emniyet kemeri takmama gibi konulara yönelik taksilerde denetim yaptı

Emniyet kemeri takmayan 5 şoföre 436'şar lira, telefonla konuşan 2 şoföre ise 951'er lira ceza uygulandı.