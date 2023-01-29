Kadıköy'de neler oldu neler! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında 6 dakikada yaşananların izahı çok zor

Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında 4 dakika içinde maçın tüm rengi değişti. 1-0 geride olan sarı-lacivertliler, 33. dakikada penaltı kazandı. Valencia penaltı atışında topu direğe nişanlarken, kalecinin ihlal yaptığı gerekçesiyle atış tekrarlandı. 37. dakikada Valencia bu kez penaltıda topu ağlara gönderdi. Ekvadorlu golcü, 39. dakikada tekrar sahneye çıkarak sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadelede yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 2 dakikada bulduğu 2 golle maçı çevirdi ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.

JESUS, PENALTIYI VALENCİA'YA ATTIRDI

Mücadelede 1-0 yenik durumdayken 33. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına Batshuayi geldi ancak Jorge Jesus, penaltıyı Valencia'nın kullanmasını istedi. Penaltıyı kullanan Valencia topu 35. dakikada topu direğe nişanladı. Ancak kalecinin ihlal yaptığı gerekçesiyle hakem Volkan Bayarslan penaltının tekrarlanmasını istedi.

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VALENCIA BİR KEZ DAHA SAHNEDE

37. dakikada bir kez daha topun başına geçen Enner Valencia, golü atmayı başardı. 39. dakikada sahneye yine Ekvadorlu golcü çıktı. Enner Valencia bir gol daha atarak takımını 2-1 öne geçirdi ve Fenerbahçe soyunma odasına önde gitti.