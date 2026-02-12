Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek

Premier Lig'de küme düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde bulunan Nottingham Forest'ta teknik direktörlük koltuğu için Vitor Pereira ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

SEZONUN ÜÇÜNCÜ HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'nun ardından Sean Dyche ile de yollarını ayıran İngiliz ekibi, bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti. Yönetim, takımı toparlayacak isim olarak Vitor Pereira'da karar kıldı.

MARINAKIS DETAYI

Son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran ve kasım ayından bu yana boşta olan Pereira'nın, kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile geçmişte Olympiakos'ta birlikte çalıştığı biliniyor. Portekizli teknik adamın teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.

İLK SINAV KADIKÖY'DE

Resmi imzaların atılması halinde Pereira, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe karşısında çıkacak. 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak mücadele, Pereira için ayrı bir anlam taşıyacak. Tecrübeli teknik adam, yıllar sonra Fenerbahçe'ye rakip olarak Kadıköy'e dönecek.