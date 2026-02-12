Haberler

Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek

Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nottingham Forest, teknik direktörlük için Vitor Pereira ile büyük ölçüde anlaştı; resmi imza atılırsa Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira ilk maçına Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında çıkacak.

  • Nottingham Forest, Vitor Pereira ile teknik direktörlük için anlaşma sağladı.
  • Vitor Pereira'nın ilk maçı, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe karşısında olacak.
  • Fenerbahçe maçı 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.

Premier Lig'de küme düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde bulunan Nottingham Forest'ta teknik direktörlük koltuğu için Vitor Pereira ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

SEZONUN ÜÇÜNCÜ HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'nun ardından Sean Dyche ile de yollarını ayıran İngiliz ekibi, bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti. Yönetim, takımı toparlayacak isim olarak Vitor Pereira'da karar kıldı.

MARINAKIS DETAYI

Son olarak Wolverhampton'ı çalıştıran ve kasım ayından bu yana boşta olan Pereira'nın, kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile geçmişte Olympiakos'ta birlikte çalıştığı biliniyor. Portekizli teknik adamın teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.

İLK SINAV KADIKÖY'DE

Resmi imzaların atılması halinde Pereira, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe karşısında çıkacak. 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak mücadele, Pereira için ayrı bir anlam taşıyacak. Tecrübeli teknik adam, yıllar sonra Fenerbahçe'ye rakip olarak Kadıköy'e dönecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor! Davutoğlu parti isimlerini verdi
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün

Alarmları kurun! Bugün büyük gün
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor! Davutoğlu parti isimlerini verdi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e hodri meydan: Teke tek kalsak...

Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e hodri meydan: Teke tek kalsak...