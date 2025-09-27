Kaçkar by UTMB Yarışları Rize'de Sona Erdi

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB" yarışları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Rize Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen yarışlara, 55 ülkeden 1285 sporcu katıldı.

Kaçkar Dağları'nın doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, zorlu parkurları koştu.

Sporcuların 733'ü 50K, 552'si ise 20K parkurunda mücadele etti.

Yarışlarda 50K kategorisinde kadınlarda İsviçreli Jasmin Nunige birinci, Tuğçe Karakaya ikinci, İspanyol Greta Garcia Moran üçüncü oldu. Erkeklerde ise ABD'li Cole Campbell birinci, Alman Sven Koch ikinci, Rus Iurii Shtankov üçüncü sırayı aldı.

20K kategorisinde de kadınlarda Beyza Güzel birinci, Rus Tanya Vasilevskaya ikinci, Kanadalı Jeanne Laricheliere-Banken üçüncü oldu. Erkeklerde ise Mestan Turhan birinciliği, Rus Andrey Menyakin ikinciliği, İrem Can Ayaz üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.