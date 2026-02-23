Haberler

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Como maçında sakatlanan Kenan Yıldız son antrenmana çıkmadı; sol baldırındaki sorun nedeniyle durumu değerlendiriliyor, Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığı moralleri bozdu. Como maçında darbe alan milli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

SPALLETTI: DURUMUNA BAKACAĞIZ

Serie A'nın 26. haftasında sahasında Como'ya 2-0 mağlup olan Juventus'ta Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak 84. dakikada oyundan alındı.

Maç sonrası konuşan teknik direktör Luciano Spalletti, "Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre 20 yaşındaki futbolcu, son antrenmanda tedbir amaçlı yer almadı. Sol baldırında sorun yaşadığı belirtilen Kenan'ın durumunun yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Henüz kapsamlı bir teste girmediği belirtilen genç oyuncunun, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 35 maçta görev aldı. Genç yıldız söz konusu karşılaşmalarda 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'de başlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! 'Altın dokunuş' devri kapandı

Emeklilik hayali kuran milyonları yıkan gelişme! Bir devir kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü; gözyaşlarına hakim olamadı

Kimse onu beklemiyordu, geri dönüşü bütün yarışmacıları şaşırttı