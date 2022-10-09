Jürgen Klopp'un talimatıyla Liverpool, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçiyor

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu için Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un özel talimat verdiği aktarıldı. Alman hocanın genç yıldızı takımında görmek istediği ve ara transfer döneminde somut adımların atılacağı ifade edildi.

Geçen sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da beklenen performansına bir türlü ulaşamayan genç futbolcu için İngiliz basını çarpıcı bir iddiada bulundu.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE HAREKETE GEÇİLECEK

Sporx'in İngiliz basınından aktardığı habere göre, Galatasaray'da devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu yıldız oyuncu için Jürgen Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin ara transfer döneminde ilk somut adımın atacağı yazıldı.

BONSERVİSİ MERAK KONUSU

Futbolcunun adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Ara transfer döneminde nelerin yaşanacağı ve olası bir ayrılıkta sarı-kırmızılıların kasasına ne kadar bonservis gireceği merak konusu olmuş durumda.