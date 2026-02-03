Gaziantep FK, Bacuna'yı sezon sonuna kadar Volendam'a kiraladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'nın sezon sonuna kadar Hollanda Eredivisie takımlarından FC Volendam'a kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bacuna'nın FC Volendam'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Juninho Bacuna'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Volendam ile anlaşmaya varılmıştır. Juninho Bacuna'ya FC Volendam'da gönülden başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor