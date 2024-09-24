Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: Emeklerimizi Bırakmayacağız

Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: Camiamız için yaptığımız emekleri bırakmayacağız

Ercan ATA - Mikail KARAMAN / ANKARA, -TÜRKİYE Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 3 Ekim'de gerçekleşecek federasyon başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu söyleyerek, "Rakibimize her zaman saygı göstereceğiz ama kimseye de camiamız için yaptığımız emekleri bırakmayacağız" dedi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Demirören Haber Ajansı'na seçim süreci, olimpiyatlar ve yeniden adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Huysuz, başkanlık seçimleri öncesinde 2024 Paris Olimpiyatları için devletin verdiği imkanları en iyi şekilde kullandıklarını belirterek, "Dünya Şampiyonası'ndan çıktık. 2 aylık süreç içerisinde çocukları hazırlamamız gerekiyordu. Bu dönemi de iyi bir şekilde geçirdik. Buradaki o yoğun tempodan sonra çocukların oraya gittiklerinde yaşayacakları sorunları da biliyorduk. Hazırlık sürecimizi 8 ay-1 yıl gibi bir sürede tamamlasaydık müsabakalarımız çok daha farklı olabilirdi. En azından judo olarak söylüyorum; 8 sporcu kota almak da kolay değil. Branşımızda biliyorsunuz 2 sporcumuz yarı final yaptı. Yarı finalde 'golden skorla' kaybedilen maçlar yüzünden şampiyonluk kıl payı kaçtı. Yarı finali Fransız sporcu ile yapmamız, bu nedenle de hakemlerin burada bize karşı sergilediği tavırlar yüzünden sorunları yaşadık. Bunları dile getirmek de yanlış. Sporcular performans olarak ellerinden geleni yaptılar. 8 sporcunun yanında 10 tane de Paralimpik'e sporcu gönderdik. Federasyon olarak toplam 18 sporcu gönderdik. Bu konuda sadece madalya olarak kendimizi eleştiriyoruz. Çünkü gerçekten çok iyi bir hazırlık dönemi yaptık ve hedefimize ulaşacağımızı düşündüğümüz bir olimpiyattı. Şu an elimizde Los Angeles'taki olimpiyatlara katılacak 10 sporcu var. Bunların hepsi de altyapımızda yetişen, 17-18 yaşında ve tecrübe olarak da burada yarı final yapmış, olimpiyata katılmış 22-23 yaşında çocuklarımız. Temelden başlayıp profesyonele kadar uzanan bir oyuncu profili oluşturduk. Bakanlığımız bu konuda destekleri ve altyapıya inmiş olan tesisleşme gücümüzü artırdı" diye konuştu.

'ADAYLIĞIMI DAHA ÖNCE AÇIKLAYABİLİRDİM'

Türkiye Judo Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığını erken açıklamamasının nedenini, başkanlığın getirdiği asli görevindeki sorumluluğu olduğunu ifade eden Huysuz, "Olimpiyat, Paralimpik, Dünya ve Avrupa Şampiyonası bu gibi süreçler vardı. Kendi asli işlerimizi, federasyon asli işleri nedeniyle başkanlık adaylığımı açıklamayı geç yaptım. O süreç, yoğun maç trafiğimiz bitti. Önümüze bakıyorduk ve daha sonra seçim sürecine hazırlandık, sağlıklı bir şekilde yaptık. Camiamızın bize karşı olan güveninden dolayı bu süreci böyle tamamladık. Diğer yandan başkanlık adaylığı sürecinde bu işin içine siyasi olarak giren arkadaşlarımız var. Bu işe sakın siyasete sokmayın, camiamızdan size bir talep var ise buyurun hep beraber yarışır, ortaya bir şey koyarız. Bizim derdimiz camiamızda daha iyisini yapabilmek. Yapabilecek potansiyele sahip biri de varsa tabii ki biz de destekleriz. Fakat başkalarının desteklemesiyle, başkalarının yönlendirmesiyle ve siyasi baskılarla bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlara da dik duracağımızı söyledik ki; dik duracağız. 'Buyurun bu koltuğu size bırakıyoruz' demek gibi bir lüksümüz yok. Ben sekiz yıldır federasyon başkanıyım. Bakanlığımızla da bakan yardımcılarımızla da genel müdürümüzle de iyi bir iletişim içindeyiz. 8 yıldır çalışmalarımız ve özellikle kulüplerimizle beraber bu hale geldik. Judo 81 ilde aktif olarak var. Kulüplerimize biz her türlü desteği ve imkanı sunuyoruz. Sporcularımızı da hakkaniyet içinde değerlendirmişiz, kimsenin de bu konuda bir tereddüt yok. Camiamızın da sağ olsun teveccühü bize karşı olan desteği sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

Seçim yarışındaki rakibi Hüseyin Özkan'ın Türk judosu için bir değer olduğunu aktaran Huysuz, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Hüseyin Özkan geçmiş dönemlerde benim de antrenörlüğümü yaptı. 8 yıl milli takım antrenörlüğü de yaptı. Yöneticilik kısmında belki bizi beğenmiyor olabilir, kendilerinin de yaptıkları göz önündedir. Dediğim gibi camiamızın bir değeridir, biz ona her zaman saygı gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Kimseye de camiamız için yaptığımız emekleri bırakmayacağız."