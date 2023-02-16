Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla sözleşmesini feshetmesinin ardından yeni takımına resmen imza atacak.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Josef de Souza ile yollar ayrıldı. Brezilyalı orta sahanın yeni adresi Çin oldu.

2 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

Josef de Souza, Çin Ligi ekibi Beijing Guoan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesinin ardından yeni takımına resmen imza atacak.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Josef de Souza, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı orta saha, bu sezon Süper Lig'de oynanan Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara fiziksel müdahalesinin ardından ceza almıştı. Josef, kendisine verilen bu cezanın ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.