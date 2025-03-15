Jose Mourinho, berber oldu
Fenerbahçe Teknik Direktür Jose Mourinho, berber oldu. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli futbolculardan Burak Kapacak'ın saçlarını kesti. Burak'ın paylaştığı o anlar kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasına girdi.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, elde ettiği başarıların yanı sıra renkli kişiliğiyle de biliniyor. Portekizli teknik adam, berberliğe soyundu.
BURAK KAPACAK'I TRAŞ ETTİ
Mourinho, sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcusu Burak Kapacak'ın saçlarını kesti. Burak, o anlara ait görüntüleri "Kesim için teşekkür ederim bayım" notuyla paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcının bu anları kısa sürede viral oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.