Jose Mourinho, berber oldu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, elde ettiği başarıların yanı sıra renkli kişiliğiyle de biliniyor. Portekizli teknik adam, berberliğe soyundu.

BURAK KAPACAK'I TRAŞ ETTİ

Mourinho, sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcusu Burak Kapacak'ın saçlarını kesti. Burak, o anlara ait görüntüleri "Kesim için teşekkür ederim bayım" notuyla paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcının bu anları kısa sürede viral oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.