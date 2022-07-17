Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de yıldız futbolcular antrenmana katılmadı

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda istenmeye futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

SAMATTA, MEYER VE CAULKER YOLCU

Fenerbahçe'nin antrenmanında transfer görüşmeleri yapan Kim Min-Jae ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Max Meyer ve Steven Caulker yer almadı. Özellikle Samatta'nın elden çıkarılması için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertli yönetim, Tanzanyalı forvetin ayrılmasıyla ciddi bir maaş yükünden kurtulacak.

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