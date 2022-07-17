Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de yıldız futbolcular antrenmana katılmadı - Haberler

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Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de yıldız futbolcular antrenmana katılmadı

Haberler.com - Spor
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Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de yıldız futbolcular antrenmana katılmadı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri yapan Kim Min-Jae ile takımda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Max meyer ve Steven Caulker son antrenmana katılmadı. 3 futbolcunun kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilerden ayrılması bekleniyor.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda istenmeye futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de yıldız futbolcular antrenmana katılmadı

SAMATTA, MEYER VE CAULKER YOLCU

Fenerbahçe'nin antrenmanında transfer görüşmeleri yapan Kim Min-Jae ve yeni sezonda takımda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Max Meyer ve Steven Caulker yer almadı. Özellikle Samatta'nın elden çıkarılması için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertli yönetim, Tanzanyalı forvetin ayrılmasıyla ciddi bir maaş yükünden kurtulacak.

Haberler.com - Spor

Steven Caulker Mbwana Samatta Jorge Jesus Fenerbahçe Max Meyer Spor Haberler

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