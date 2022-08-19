Jorge Jesus: 2-0 gibi net bir skorla buradan ayrılıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "2-0 gibi net bir skorla ayrılıyoruz buradan. Bize bu turu garanti etmese de, ikinci maç öncesi bir rahatlık verdiği kesin" dedi.

Jesus son olarak yeni transfer Ezgjan Alioski'nin performansıyla ilgili ise "İlk maçında iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Onu oyundan aldım çünkü hem yorgunluğu vardı hem de sarı kart riski vardı. İlk maçında çok iyi bir performans gösterdi" diyerek sözlerini noktaladı.