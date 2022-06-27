Jimnastik şampiyonası çekişmeli geçti Malatya'da 2021-2022 Sezonu Cimnastik Analig Yarı Final Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Malatya'da 2021-2022 Sezonu Cimnastik Analig Yarı Final Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Cimnastik Salonunda 6 erkek, 7 kız takım ve 55 sporcunun katılımıyla iki gün süren Cimnastik Analig Yarı Final Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Cimnastik Analig Yarı Final müsabakaları sonunda erkeklerde, Gaziantep birinci, Şırnak ikinci, Kilis üçüncü ve Malatya dördüncü oldu. Kızlarda ise Malatya birinciliği, Gaziantep ikinciliği, Diyarbakır üçüncülüğü ve Elazığ dördüncülüğü elde etti. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep gençlik Malatya Spor Haberler

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