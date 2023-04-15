Jesus'tan çok konuşulacak Altay açıklaması: Fikir sahibi değilim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Jesus, Sakatlığı bulunan Altay Bayındır'la ilgili "Ben doktorlar kadar fikir sahibi değilim, bu maçta oynayabilecek durumda olmadığını biliyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile sahasında kozlarını paylaşacağı maç öncesinde teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

"FİKİR SAHİBİ DEĞİLİM"

Sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın durumuyla ilgili konuşan Jesus, "Altay, sakatlık yaşadı. Sırt bölgesinde ağrı hissettiğini söyledi. Sağlık departmanımız maç kadrosunda olamayacağını belirtti. Ağrıları var. Ben, doktorlar kadar fikir sahibi değilim, bu maçta oynayabilecek durumda olmadığını biliyorum. Sağlık ekibimiz ilgileniyor kendisiyle." dedi.

"ZOR BİR MAÇ BEKLİYORUM"

Öte yandan mücadeleyi de değerlendiren Portekizli, "Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Taktiksel anlamda zorluk yaratabilecek bir takım Ankaragücü. İki takım arasında zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. İyi oyuncuları var. İyi ama zor bir maç bekliyorum" ifadelerini kullandı.