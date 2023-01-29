Jorge Jesus canlı yayında, "En kısa sürede" diyerek Fenerbahçe'nin tek hedefini işaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 3 puan için sahaya çıkacaklarını belirten Jesus, "Liderliği kaptırdık, mümkün olan en kısa sürede liderliği geri almak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Jayden Oosterwolde transferine de değinen Jesus, "Elimizdeki beklere göre farklı özellikleri var. Ayrıca yabancı sayılmıyor. Bize katkı verecek." dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

"EN KISA SÜREDE LİDERLİĞİ GERİ ALMAK İSTİYORUZ"

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Portekizli hoca, "Kasımpaşa maçı kolay olmayacak. İlk maçı 6-0 kazandık ama bu kez işimiz daha zor. 2-3 tane dikkat etmemiz gereken oyuncuları var. Çok çalıştık. 3 puan almak istiyoruz. Liderliği kaptırdık, mümkün olan en kısa sürede liderliği geri almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEKİ BEKLERE GÖRE FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR"

Yeni transfer Jayden Oosterwolde'yi de değerlendiren Jesus, "Sol bek bölgesini güçlendirmek istiyorduk. Elimizde sadece Alioski vardı. Lincoln orada oynadı, şimdi bir bek daha aldık. Elimizdeki beklere göre farklı özellikleri var. Ayrıca yabancı sayılmıyor. Bize katkı verecek." dedi.